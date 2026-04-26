Dossier della settima Firenze che cambia | case potere nuovi business e relazioni sotto la lente

Un nuovo dossier analizza i cambiamenti in atto a Firenze, concentrandosi su aspetti come il mercato immobiliare, le dinamiche di potere e le nuove attività commerciali. La città, nota per il suo patrimonio artistico e il turismo, sta vivendo trasformazioni che riguardano anche le relazioni tra cittadini, imprenditori e istituzioni. Le analisi si concentrano su come le diverse realtà si stanno adattando a un contesto in evoluzione.

Firenze è spesso raccontata come una città “ferma” nella sua bellezza: turismo, centro storico, cartoline. Eppure, sotto la superficie, si muove un ecosistema molto più dinamico fatto di pressioni immobiliari, nuovi consumi, professioni che mantengono un ruolo di potere, servizi che cambiano.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Perugia sotto la lente: gli approfondimenti di DossierPerugiaToday ha aperto Dossier, la sezione che raccoglie approfondimenti, inchieste e storie della città e del territorio. Dossier, Perugia sotto la lente: politici, aziende, supermercati e gioco d'azzardoPerugiaToday ha aperto Dossier, la sezione che raccoglie approfondimenti, inchieste e storie della città e del territorio. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Dossier della settima. Firenze che cambia: case, potere, nuovi business e relazioni sotto la lente; L'arte si fa piccola, laboratorio per bambini di Cecilia Cosci al Libraccio di Firenze; La settimana di Dossier: i retroscena del blitz di mafia tra Brancaccio e Sperone, gli architetti più influenti di Palermo; Tutti i candidati alle prossime elezioni, il nuovo volto della diocesi e le battaglie per i parchi eolici: i dossier della settimana. Dossier della settima. Firenze che cambia: case, potere, nuovi business e relazioni sotto la lenteDalle mappe immobiliari ai quartieri accessibili, dal boom del padel ai finanziamenti in politica: le inchieste della settimana raccontano la città oltre la cartolina ... firenzetoday.it I dossier della settimana - facebook.com facebook Durante la discussione sul dossier della revisione della Legge sulla polizia, Zali ha compiuto una mossa sotto la cintura, degna di essere considerata finanche istituzionalmente scorretta x.com