Rasmus Hojlund ha segnato nel match tra Pisa e Napoli, concluso con un punteggio di 3-0 a favore degli azzurri di Conte, con un gol allo scadere su assist di Mazzocchi. Oltre alla rete, l’attaccante ha annunciato di sentirsi già parte del Napoli prima del riscatto ufficiale, affermando di sentirsi sostenuto e di aver ritrovato fiducia nel suo percorso. La partita si è svolta oggi, e la sua prestazione ha segnato anche il suo ritorno in maglia partenopea.

Rasmus Hojlund oggi ha portato a termine sia il risultato di Pisa-Napoli (finita 3-0 per gli azzurri di Conte con un suo gol allo scadere su assist di Mazzocchi) sia il suo stesso riscatto. Conte ha infatti centrato la qualificazione in Champions e potrà blindare il secondo posto con una vittoria all'ultima giornata sull'Udinese, mentre l'ex United ora sarà automaticamente riscattato dal Napoli per 44 milioni di euro, con una clausola che, secondo Pedullà, sarà tra gli 85 e i 90 milioni di euro a partire dal 2027. Insomma un affare per il Napoli che per ora ha fruttato 11 gol in campionato, 14 stagionali in totale. Hojlund è... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hojlund: “Mi sentivo già del Napoli prima del riscatto, mi sento sostenuto e ho ritrovato fiducia”

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