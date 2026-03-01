Highlights Gol Roma Juve LIVE | le immagini del match – VIDEO

Durante la 27ª giornata di campionato, all’Olimpico di Roma si sono sfidate la Roma e la Juventus. Sono state trasmesse le immagini salienti del match, con i momenti più importanti che hanno caratterizzato l'incontro. La partita è stata seguita in diretta, con le azioni più significative che sono state riproposte in un video.

Highlights Gol Roma Juve in diretta dall'Olimpico di Roma. Le immagini salienti del match della 27ª giornata. La Juve affronta la Roma, con il match di Serie A in programma domenica 1 marzo alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma. Bianconeri che vogliono rialzarsi in questo febbraio complicato e accorciare nella corsa al quarto posto. Qui trovate gli highlights e i gol di ROMA JUVE LIVE 39? GOL ROMA – Errore di Kalulu in mezzo al campo, con Pisilli che gli strappa via la palla e tocca per Wesley: l'esterno giallorosso finta il tiro e poi prova il tiro a giro che batte Perin. 33? MCKENNIE A UN PASSO DAL GOL! – Bianconeri vicinissimi al gol del vantaggio con McKennie: il suo colpo di testa, su cross di Kalulu, termina fuori di pochissimo.