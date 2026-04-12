Una nuova uscita di Edizioni BD presenta un romanzo che unisce elementi di fantasy e western, creando un mix originale e coinvolgente. La storia, caratterizzata da un grande fascino, si sviluppa attraverso un intreccio che combina atmosfere magiche e ambientazioni tipiche del far west. La narrazione si rivolge a chi cerca un’esperienza di lettura diversa, capace di mescolare due generi spesso considerati distanti.

Un interessantissimo mix di generi, condita da una storia dal grande fascino, ci aspetta nella nuova uscita targata Edizioni BD. A due anni dalla sua incursione nel cyberpunk nel volume unico Cuore, Simone Pace torna alle atmosfere della sua opera d’esordio, Fiaba di cenere, con un storia anarchica e ribelle che attinge dal fantasy e dal western. Debutta a COMICON Napoli e arriva in libreria, fumetteria e in tutti gli store online dal 5 maggio il graphic novel Belmiele. Belmiele -©Edizioni BD Chi è Belmiele? Un nome mormorato con ammirazione dal popolo e preoccupazione dai potenti, la donna brigante più temuta da un Paese dilaniato da una interminabile guerra.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Belmiele è il perfetto mix di fantasy e western che tutti devono leggere

Il croissant firmato “AI“. Il mix perfetto per lo sportIl freddo e cibernetico algoritmo, associato alla poesia che nasce dalla squisitezza di ingredienti genuini.

Che festa con Pio e Amedeo! Stanno tutti invitati è un mix di scanzonata goliardiaScanzonata follia nella seconda puntata del format televisivo che festeggia i 25 anni di carriera di Pio e Amedeo.