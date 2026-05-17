Givenchy Le 9 N10 | Palette Ombretti Luxury e Pennelli 2026

È stato presentato il nuovo set di prodotti di lusso dedicato al trucco occhi, comprendente una palette di ombretti e una selezione di pennelli. La palette si chiama Le 9 N10 e fa parte della linea di accessori per il 2026. La nota di trasparenza indica che nell’articolo sono presenti link di affiliazione, che potrebbero generare commissioni senza alcun costo aggiuntivo per l’acquirente.

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