Carenza di personale e aule a rischio chiusura nel Tribunale così la giustizia cola a picco | Siamo in condizioni disperate

Il Tribunale di Ravenna affronta una grave carenza di personale e le aule sono a rischio chiusura, portando a un deterioramento delle attività giudiziarie. Il presidente dell’ente ha commentato che le condizioni sono tra il grave e il ridicolo, evidenziando uno stato di difficoltà che coinvolge la struttura. La situazione è stata descritta come disperata, mettendo in luce le criticità che interessano l’intera istituzione.

"Una situazione tra il grave e il ridicolo". Così il presidente del Tribunale di Ravenna, Giovanni Trerè, definisce le condizioni in cui versa il Palazzo della Giustizia della città. Una serie di enormi problemi che riguardano tanto l'edificio a livello strutturale, quanto le carenze di personale.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Referendum giustizia, Petrelli (Camere Penali): Il sorteggio debellerà la piaga delle correnti Notizie correlate Belluno: tribunale a rischio chiusura, carenza personale al 60%Il Tribunale di Belluno rischia la chiusura definitiva a causa di una proposta che prevede lo smantellamento degli uffici giudiziari con meno di 30... Lavoro, ricerca e carenza di personale, l’allarme delle Pmi: “Se non troviamo addetti rischiamo la chiusura”Parma – “In questo inizio di 2026 la preoccupazione più grande delle Pmi italiane è la carenza di personale qualificato a tutti i livelli”. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Contrastare la carenza di personale e attivare sinergie per rendere le professioni più attrattive; Carenza medici e infermieri, la difficoltà è trovare personale. L'Azienda sanitaria: Basta allarmismi: possiamo assumere, il problema è che non ci sono professionisti; Belluno, sanità senza personale: Possiamo assumere ma non troviamo; SIMG – Emilia-Romagna, sempre più anziani e soli: il medico di famiglia resta l’unico presidio, ma il sistema è sotto pressione. Carenza di personale ATA in una scuola di Pordenone: chiusi i bagni per mancanza di sorveglianzaLa carenza cronica di collaboratori scolastici continua a produrre conseguenze concrete sulla quotidianità degli istituti del Friuli occidentale. orizzontescuola.it Personale comunale Catania, Simona Latino (MPA): Bene i concorsi dopo 30 anni, ma la carenza resta critica. Subito un piano assunzionale concretoIl personale comunale, tema centrale per la 9ª Commissione Consiliare Permanente, rappresenta un nodo strategico per il funzionamento della macchina amministrativa e per la qualità dei servizi ai citt ... ienesiciliane.it Prosegue il nostro viaggio nel quartiere del Pino nell’ambito dell’iniziativa “Le Frazioni cuore di Prato”. Crescono l’offerta formativa e il numero di studenti del polo scolastico di via Galcianese, ma c’è carenza di spazi per aule e laboratori. Intanto sono in dirittur facebook Trump critica Giorgia Meloni per la mancanza di coraggio e le troppe promesse. La Premier cambia cavallo in corsa e come sempre fa la vittima. Non è un attacco all’Italia, quello di Trump: è un attacco interno al mondo Maga, è un attacco a Fratelli d’Italia. No x.com