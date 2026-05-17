GF Vip tensione nella notte tra Renato e Raul | ‘Se volevo Lucia me la prendevo prima io’

Da notizieaudaci.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte nella casa del GF Vip, si è verificato un acceso confronto tra Renato e Raul, scaturito da una battuta su Lucia. La discussione si è trasformata in una lite furiosa con accuse e urla. Raimondo è intervenuto per cercare di calmare gli animi e separare i concorrenti coinvolti. La tensione tra i due si è protratta per alcuni minuti, creando un momento di forte agitazione all’interno della casa.

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Lite furiosa nella casa dopo una battuta su Lucia: volano accuse, urla e interviene anche Raimondo per dividerli. Mancano ormai pochissimi giorni alla finale del Grande Fratello Vip, ma nella casa il clima continua a essere tesissimo. Nelle ultime ore, infatti, Renato Biancardi  e Raul   Dumitras sono arrivati a un durissimo faccia a faccia nato da una frase pronunciata durante la cena organizzata dal reality per i finalisti. Una battuta apparentemente innocua su Lucia Ilardo ha infatti acceso una discussione che in pochi minuti è degenerata tra accuse personali, provocazioni e parole pesantissime. E a un certo punto si è reso necessario anche l’intervento degli altri concorrenti per evitare che la situazione sfuggisse completamente di mano. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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