garlasco le perizie di garofano sono affari di famiglia

Le indagini sul caso di Garlasco si intrecciano con altre inchieste che coinvolgono il Centro avanzato di diagnostica di Orbassano, uno dei principali poli italiani di genetica forense. L’ex comandante del Ris ha spesso affidato le analisi a questa struttura, dove il direttore tecnico-scientifico è il nipote di un noto genetista. Dalla vicenda genovese del Delitto del trapano alle verifiche su Sempio, le perizie sembrano coinvolgere più membri di una stessa famiglia.

Dal cold case genovese del Delitto del trapano alle indagini su Sempio: l’ex comandante del Ris s’è affidato spesso al Centro avanzato di diagnostica di Orbassano, uno dei poli più noti della genetica forense in Italia, dove il direttore tecnico-scientifico è il nipote Paolo. C’è un circuito tecnico-forense in cui i cognomi ritornano, i laboratori si ripresentano e gli esperti migrano da un delitto all’altro come vecchi attori di una compagnia stabile. Garlasco è il processo che racconta questo ambiente meglio di ogni altro caso. Nel processo d’Appello bis contro Alberto Stasi, il consulente della Corte Roberto Testi, insieme al collegio peritale, depositò una valutazione tecnica destinata a incidere sulla ricostruzione dell’omicidio. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Garlasco, la difesa di Sempio: «La sua ossessione era la barista di una birreria»

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