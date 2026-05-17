Garlasco l’archiviazione di Sempio è un mistero Ecco tutto quello che non torna

A Garlasco si indaga su un episodio che riguarda l’archiviazione di una richiesta del 2017 relativa a un’indagine giudiziaria. La bozza dell’istanza di archiviazione, inviata dalla Procura di Pavia, è successivamente finita nel fascicolo permanente di un soggetto coinvolto, redatto dai militari dell’Arma dei Carabinieri. La vicenda ha generato confusione, poiché non è chiaro come quel documento sia stato inserito nel fascicolo personale del coinvolto, e il motivo per cui questa procedura sia avvenuta.

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Resta un mistero perché la bozza dell’istanza di archiviazione di Andrea Sempio del 2017 sia uscita dalla Procura di Pavia e sia finita nel «fascicolo permanente» di Sempio redatto dal Nucleo informativo del Comando provinciale dell’Arma. Il comandante di quell’ufficio era il maggiore Maurizio Pappalardo, oggi accusato di numerosi reati e recentemente condannato a 5 anni e 8 mesi di reclusione per corruzione e stalking nei confronti dell’ex fidanzata. Ma nessuno lo ha ancora coinvolto ufficialmente nelle indagini sulla discussa archiviazione di Sempio su cui resta aperta un’inchiesta per corruzione. Il giallo della minuta fotocopiata e le tre immagini nel cellulare. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Garlasco, l’archiviazione di Sempio è un mistero. Ecco tutto quello che non torna ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Delitto di Garlasco, laudio di Sempio e quel rifiuto da parte di Chiara Poggi Sullo stesso argomento Delitto di Garlasco, il mistero degli appunti scritti a mano nella richiesta di archiviazione su Sempio: chi è l’autore?Garlasco (Pavia), 14 maggio 2026 – Una decina di righe scritte a penna in un foglio. Allucinante. Non c'è bisogno di leggere tra le righe. Perché ho chiesto l'archiviazione per #Sempio, parla l'ex pm del caso #Garlasco x.com Garlasco, l’archiviazione di Sempio è un mistero. Ecco tutto quello che non tornaIl mistero dell’istanza per non mandare a processo il commesso, trovata al comando dei Carabinieri, apre nuovi interrogativi sul 2017. panorama.it La Russa al Salone del Mobile risponde a domande su calcio e Nazionale. Poi una giornalista gli chiede della costituzionalità del decreto sicurezza. Lui risponde :Ma che c’entra col calcio? La giornalista: Ma lei non è presidente di una squadra di calcio. : r/ reddit Garlasco, gli appunti sulla richiesta di archiviazione di Sempio e le foto del comandante PappalardoQuando nel 2017 viene aperto un fascicolo su Sempio il comandante del Nucleo informativo di Pavia scatta due foto del documento. E lo scorso ottobre gli ... milano.repubblica.it