Dopo la vittoria di Napoli sul campo di Pisa, Ciro Ferrara ha dichiarato che Antonio Conte resterà sulla panchina partenopea. La sua affermazione si basa su una sensazione personale e non su fonti ufficiali. Ferrara ha commentato l’andamento della squadra e ha espresso fiducia nel proseguimento del rapporto con l’allenatore. La notizia si inserisce in un quadro di incertezza riguardo al futuro di Conte, che nei giorni scorsi era stato indicato come possibile partente.

Antonio Conte rimarrà a Napoli. La convinzione arriva da Ciro Ferrara, che nel post-partita di Pisa-Napoli 0-3 ha espresso certezza sulla continuità dell’allenatore in azzurro. Ferrara è convinto: Conte non lascerà Napoli. Nel corso del collegamento con DAZN, l’ex difensore ha preso posizione netta rispetto alle ipotesi di mercato che circolano attorno al tecnico. Ferrara ha dichiarato: “ Io ho una sensazione diversa dalla tua, per me Conte rimarrà a Napoli “, rispondendo direttamente alle perplessità sollevate da Giaccherini. La posizione di Ferrara contrasta con l’incertezza che da settimane aleggia intorno al progetto partenopeo. Le parole dell’allenatore di oggi hanno aumentato i dubbi e hanno quasi il sapore di un addio anticipato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Futuro Conte, Ferrara va controcorrente: “Ho una sensazione diversa”

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