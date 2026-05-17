Nella giornata di domenica, il miglioramento delle condizioni meteorologiche ha portato numerosi visitatori sulla strada comunale che collega Pisogne alle zone alte di Sonvico, Fraine e Val Palot. Tuttavia, sono stati segnalati diversi episodi di persone che, nonostante le barriere e le transenne di sicurezza, sono passate oltre e si sono inoltrate nelle aree a rischio frana. Si tratta di ciclisti, motociclisti e pedoni che hanno ignorato le restrizioni, mettendo in pericolo la propria incolumità.

Pisogne (Brescia), 17 maggio 2026 – È bastata la prima domenica di sole dopo giorni di pioggia e freddo per far scattare l'allarme sicurezza sulla strada comunale che da Pisogne conduce alle frazioni alte di Sonvico, Fraine e Val Palot. Nonostante i divieti espliciti e le ordinanze, varie persone hanno trasgredito e hanno superato le reti e le transenne messe per vietare il transito. La strada in questione è sbarrata da ormai cinque mesi e cioè da quando un’imponente frana si è riversata sulla carreggiata, travolgendo anche la galleria paramassi. Il materiale non è ancora stato rimosso poiché si attende la definizione del progetto di messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Frana di Pisogne, è allarme turisti incoscienti: ciclisti, motociclisti e pedoni superano le transenne

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