Frana di Pisogne è allarme turisti incoscienti | ciclisti motociclisti e pedoni superano le transenne

Da ilgiorno.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di domenica, il miglioramento delle condizioni meteorologiche ha portato numerosi visitatori sulla strada comunale che collega Pisogne alle zone alte di Sonvico, Fraine e Val Palot. Tuttavia, sono stati segnalati diversi episodi di persone che, nonostante le barriere e le transenne di sicurezza, sono passate oltre e si sono inoltrate nelle aree a rischio frana. Si tratta di ciclisti, motociclisti e pedoni che hanno ignorato le restrizioni, mettendo in pericolo la propria incolumità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Pisogne (Brescia), 17 maggio 2026 – È bastata la prima domenica di sole dopo giorni di pioggia e freddo per far scattare l'allarme sicurezza sulla strada comunale che da Pisogne conduce alle frazioni alte di Sonvico, Fraine e Val Palot. Nonostante i divieti espliciti e le ordinanze, varie persone hanno trasgredito e hanno superato le reti e le transenne messe per vietare il transito. La strada in questione è sbarrata da ormai cinque mesi e cioè da quando un’imponente frana si è riversata sulla carreggiata, travolgendo anche la galleria paramassi. Il materiale non è ancora stato rimosso poiché si attende la definizione del progetto di messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

frana di pisogne 232 allarme turisti incoscienti ciclisti motociclisti e pedoni superano le transenne
© Ilgiorno.it - Frana di Pisogne, è allarme turisti incoscienti: ciclisti, motociclisti e pedoni superano le transenne
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Incidenti, la metà delle vittime sono motociclisti, ciclisti e pedoni: 'Guardiamoci negli occhi' fa tappa a Cesena

340 kg di esplosivo: boato controllato libera Pisogne dalla franaUn boato sismico ha scosso la montagna di Sonvico, frazione di Pisogne, nel pomeriggio di martedì 3 marzo 2026.

frana di pisogne frana di pisogne èFrana di Pisogne, è allarme turisti incoscienti: ciclisti, motociclisti e pedoni superano le transennePer non dover prendere la deviazione più scomoda, hanno cercato di superare lo smottamento mettendo a rischio le loro vite oer raggiungere le frazioni alte di Sonvico, Fraine e Val Palot ... ilgiorno.it

frana di pisogne frana di pisogne èPisogne, frana in Val Palot: dalla Regione 1,38 milioni per la via Mora-SonvicoDopo quasi cinque mesi di isolamento per le frazioni montane arrivano nuove risorse per ripristinare i collegamenti e migliorare la sicurezza del versante. quibrescia.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web