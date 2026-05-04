Formazioni ufficiali Cremonese Lazio | le scelte di Giampaolo e Sarri per la sfida di Serie A

Le formazioni ufficiali di Cremonese e Lazio sono state annunciate in vista del match di Serie A valido per la 35ª giornata della stagione 202526. L'incontro mette di fronte le scelte dei due allenatori, Giampaolo e Sarri, che hanno deciso gli undici titolari per questa partita. Le formazioni sono state comunicate prima del calcio d'inizio e sono disponibili le rose complete delle due squadre.

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