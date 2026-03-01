Formazioni ufficiali di Sassuolo-Atalanta | le scelte di Grosso e Palladino per la sfida di Serie A

Al Mapei Stadium, si prepara una partita di Serie A tra Sassuolo e Atalanta, valida per la 27ª giornata. Le formazioni ufficiali sono state comunicate da Grosso e Palladino, rispettivamente allenatori delle due squadre, che hanno scelto i giocatori da schierare in campo. La partita rappresenta un momento importante nel campionato italiano di calcio.

Il Mapei Stadium si appresta a accendere i riflettori su una sfida attesa tra sassuolo e atalanta, valida per la 27ª giornata della Serie A. Da una parte la squadra bergamasca, guidata da Raffaele Palladino, arriva all'appuntamento carica di entusiasmo grazie alla recente rimonta in Champions League contro il Borussia Dortmund e al successo interno sul Napoli. L'obiettivo è mantenere la posizione in classifica per assicurarsi l'accesso alle competizioni europee. Dall'altra parte, il sassuolo allenato da Fabio Grosso attraversa un momento di consolidata fiducia, maturato con il 3-0 inflitto al Verona e la ritrovata incisività offensiva di Domenico Berardi, autore di una doppietta che segna il ritorno al gol in Serie A dall'andata contro la stessa avversaria.