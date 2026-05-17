Mireille Enos ha condiviso alcune riflessioni sul suo ruolo nella quinta stagione di For All Mankind. L'attrice ha parlato di un’esperienza intensa, tra indossare la tuta spaziale e affrontare attacchi di panico legati alla scena. Ha anche menzionato l’attesa di rivedere l’amico e collega Joel Kinnaman durante le riprese. La serie, trasmessa su Apple TV, segue le vicende di un’umanità che affronta sfide legate alla conquista dello spazio.

Mireille Enos ci racconta il suo debutto in For All Mankind 5: tra attacchi di panico per la tuta spaziale e l'attesa reunion con l'amico Joel Kinnaman nella serie Apple TV. For All Mankind è una delle serie storiche di Apple TV, una di quelle presenti dall'inizio e ancora in corso. Una colonna portante della piattaforma dell'azienda di Cupertino che si avvia alla sua conclusione con la prossima e ultima stagione, la sesta. Non dà segni di cedimento, però, si dimostra più viva che mai con uno spin-off in arrivo, Star City, e una stagione 5 che ha alzato l'asticella rispetto alla precedente aggiungendo nuovi personaggi e nuove tematiche. Una di queste nuove figure è Celia Boyd, affidata a una new entry d'eccezione come Mireille Enos, che abbiamo avuto modo di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - For All Mankind 5, Mireille Enos: "Un viaggio assurdo, tra tute spaziali e attacchi di panico"

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