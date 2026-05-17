Fine dei lavori in piazza e in via Filzi e Pionta con l' orto di quartiere | le richieste del consiglio dei ragazzi di Saione

Da arezzonotizie.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I lavori in piazza e nelle vie Filzi e Pionta sono stati conclusi, con l’installazione di un orto di quartiere. Il Consiglio dei ragazzi di Saione, composto da 17 studenti delle classi IV e V delle scuole Sante Tani e Masaccio, ha avanzato alcune richieste riguardo a queste aree. La presenza del gruppo di giovani rappresentanti si inserisce nel contesto delle iniziative locali, che coinvolgono anche le istituzioni scolastiche del quartiere.

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Il Consiglio dei ragazzi di Saione è formato da 17 bambini e bambine delle classi IV e V delle scuoleSante Tani e Masaccio. Dopo le elezioni avvenute a scuola all’inizio dell’anno con simulazione di elezione democratica, il gruppo si ritrova una volta al mese per riflettere sul proprio quartiere. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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