Fico rilancia il campo progressista | Serve un programma radicale Il M5s è vivo

Da napolitoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ercolano diventa per due giorni il laboratorio del campo progressista campano. Roberto Fico, presidente della Regione Campania, è intervenuto all'evento Nova, rivendicando la necessità di costruire un programma "radicale" per rilanciare il Movimento 5 Stelle, il centrosinistra e l'intera area. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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