Fiamme nella mansarda di una palazzina a Terni la fuga degli inquilini
Nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 17 maggio, si è sviluppato un incendio nella mansarda di una palazzina di tre piani situata in via Papa Benedetto III a Terni. Le fiamme hanno coinvolto l’unità abitativa al quarto piano, causando la fuga degli inquilini presenti nell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono ancora state rese note le cause dell’incendio o eventuali danni materiali.
Incendio nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 17 maggio, nella mansarda di una palazzina di tre piani in via Papa Benedetto III a Terni.Gli occupanti dello stabile sono riusciti a uscire in tempo prima che le fiamme si propagassero, senza respirare fumo, e a dare l’allarme. Sul posto sono. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
Sullo stesso argomento
Fiamme nella notte, paura in via degli Oleandri a Terni: due persone in ospedaleIn fiamme un’auto alimentata a gpl, intervento dei vigili del fuoco per evitare che il rogo si estendesse alla palazzina vicina L’allarme è scattato...
Legnano, doppio incendio in una palazzina in via XX Settembre: inquilini fuori casa per almeno una settimanaLegnano (Milano) – Dovranno trascorrere almeno una settimana al di fuori delle loro abitazioni i 51 legnanesi residenti nella palazzina Sap di...
FIAMME NELLA MANSARDA DI UNA CASA: NOTTE DI LAVORO PER I POMPIERI Incendio nella notte a Fonzaso, nel Bellunese, dove le fiamme hanno interessato il piano mansardato di un’abitazione a tre livelli. Imponente l’intervento dei Vigili del fuoco, im - Facebook facebook
Incendio nella notte a Fonzaso: a fuoco mansarda abitazione di 3 piani x.com
Incendio a Romanengo, fiamme nella mansarda di casa: morto un uomoRomanengo (Cremona), 6 gennaio 2026 – Dramma a Romanengo, in provincia di Cremona: questa sera, verso le 21, un uomo è stato trovato morto a causa di un incendio che si è sviluppato nella mansarda ... ilgiorno.it
Incendio a Pollica, fiamme nella mansarda di una casa: salva coppia di anzianiAttimi di paura nella serata di oggi a Galdo, frazione di Pollica, dove un incendio ha interessato una mansarda di un’abitazione privata. Secondo le prime verifiche, all’origine del rogo ci sarebbe un ... ilmattino.it