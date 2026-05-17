Fiamme nella mansarda di una palazzina a Terni la fuga degli inquilini

Da ternitoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 17 maggio, si è sviluppato un incendio nella mansarda di una palazzina di tre piani situata in via Papa Benedetto III a Terni. Le fiamme hanno coinvolto l’unità abitativa al quarto piano, causando la fuga degli inquilini presenti nell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono ancora state rese note le cause dell’incendio o eventuali danni materiali.

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Incendio nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 17 maggio, nella mansarda di una palazzina di tre piani in via Papa Benedetto III a Terni.Gli occupanti dello stabile sono riusciti a uscire in tempo prima che le fiamme si propagassero, senza respirare fumo, e a dare l’allarme. Sul posto sono. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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