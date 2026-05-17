Nella mattinata di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti a Grosseto in via privata Salvatore Rosa per un incendio che si è sviluppato all’interno di un appartamento disabitato. Sul posto sono arrivati immediatamente e hanno spento le fiamme senza riscontrare danni a persone. L’appartamento, al momento dell’incendio, risultava vuoto e nessuno è rimasto coinvolto. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di verifica.

GROSSETO – I vigili del fuoco del comando di Grosseto sono intervenuti, nella mattina di oggi (17 maggio) in via privata Salvatore Rosa nel comune di Grosseto per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento, attualmente non abitato. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del Fuoco che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area. L’intervento ha impedito che l’incendio si propagasse agli edifici adiacenti. A seguito dei danni riportati, l’immobile è stato dichiarato inagibile. Non si registrano persone ferite. Presenti sul posto anche polizia municipale, carabinieri e polizia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Fiamme in un appartamento disabitato a Grosseto

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