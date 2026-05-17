Ferrovie turistiche tesoro d’Italia Un libro per esplorarle e godersele

È da poco nelle librerie 111 luoghi delle ferrovie turistiche che devi proprio scoprire di Sara Pupillo, pubblicato dall’editrice Emons. Il volume è dedicato al progetto Binari senza tempo, della Fondazione Ferrovie dello Stato, che ha riportato in vita 13 linee ferroviarie abbandonate. Fra queste la Pergola-Fabriano, chiusa il 13 novembre 2013 e riaperta con i treni storici il 26 settembre 2021. Pupillo, come nasce questo volume? "Dalla mia infanzia. Ho fatto le vacanze a Campo di Giove, sulla Maiella, per circa 40 anni, dove arrivavo da Milano prendendo a Sulmona il trenino a nafta. Quel treno era una parte sostanziale delle mie vacanze. Quando nel 2011 la tratta fu sospesa fu un duro colpo, come se avessero tolto un pezzo di montagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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