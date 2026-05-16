Durante il Salone del Libro, un rappresentante di una casa editrice ha dichiarato che il lavoro svolto con le Ferrovie dello Stato è di altissimo livello. La casa editrice, nota per la sua lunga tradizione nella pubblicazione di racconti e opere di esordio, ha commentato in merito alla collaborazione. La discussione si è concentrata sulle modalità di lavoro e sulla qualità raggiunta in questa partnership, senza approfondire ulteriori dettagli o motivazioni.

"Minimum Fax ha una tradizione antica sulla forma racconto e sull'esordio editoriale - commenta Daniele Di Gennaro, editore di Minimum Fax che ha presentato al Salone del Libro di Torino 'Viaggiare con Leggerezza', realizzato dal Gruppo FS - Questo con FS è stato un lavoro interessantissimo proprio perché affianca e dà pari dignità a scrittori esordienti e scrittori già affermati che raccontano prospettive della loro contemporaneità con passione, impegno civile e stili diversi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Salone Libro, Di Gennaro (Minimum Fax) Con Ferrovie dello Stato lavoro di altissimo livello

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