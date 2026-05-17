Fermignanese una salvezza extralusso Pazzaglia | Orgogliosi dei nostri under

La Fermignanese ha ottenuto una salvezza diretta grazie all'apporto di giocatori provenienti da diversi livelli e con varie esperienze nel calcio. La squadra, composta da atleti che in passato avevano disputato poche partite o nessuna in Eccellenza, ha raggiunto il traguardo con una prestazione convincente. L’obiettivo è stato centrato nonostante la presenza di diversi giovani e veterani, alcuni dei quali avevano giocato in questa categoria molti anni fa. La squadra si gode ora il risultato ottenuto.

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