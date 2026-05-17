Fermignanese una salvezza extralusso Pazzaglia | Orgogliosi dei nostri under
La Fermignanese ha ottenuto una salvezza diretta grazie all'apporto di giocatori provenienti da diversi livelli e con varie esperienze nel calcio. La squadra, composta da atleti che in passato avevano disputato poche partite o nessuna in Eccellenza, ha raggiunto il traguardo con una prestazione convincente. L’obiettivo è stato centrato nonostante la presenza di diversi giovani e veterani, alcuni dei quali avevano giocato in questa categoria molti anni fa. La squadra si gode ora il risultato ottenuto.
Ottenere una salvezza diretta da neopromossi, con diversi giocatori che in Eccellenza non ci avevano mai giocato, altri con poche presenze e qualcun altro che ci avevano giocato oltre 10 anni fa, è stato un grandissimo risultato e le Fermignanese se la gode pienamente. Sulla panchina dei lanieri un tecnico preparato e con un curriculum importante alle spalle: Simone Pazzaglia. Mister Pazzaglia, ripercorriamo le tappe di questa annata ricca di soddisfazione. "È stata una stagione impegnativa per il grande equilibrio che c’è stato dall’inizio alla fine. Se si pensa che sono retrocesse realtà come Civitanovese, Fabriano e Urbania, che avevano squadre di tutto rispetto, si capisce la difficoltà del campionato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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