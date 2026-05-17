Fame d' amore con Francesca Fialdini da stasera in tv la nuova edizione | anticipazioni e storie
Un pasto saltato, un numero sulla bilancia, il bisogno incessante di controllare tutto: sono azioni che si consumano lentamente, gesti quotidiani all’apparenza normali. Storie raccontate da Francesca Fialdini in “Fame d'amore”, programma al via con la settima stagione oggi, domenica 17 maggio, in. 🔗 Leggi su Today.it
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