Fame d' amore con Francesca Fialdini da stasera in tv la nuova edizione | anticipazioni e storie

Da today.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un pasto saltato, un numero sulla bilancia, il bisogno incessante di controllare tutto: sono azioni che si consumano lentamente, gesti quotidiani all’apparenza normali. Storie raccontate da Francesca Fialdini in “Fame d'amore”, programma al via con la settima stagione oggi, domenica 17 maggio, in. 🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Belve, da stasera in tv la nuova edizione: ospiti e anticipazioniRiecco gli sguardi fissi, le domande che non cercano scorciatoie e il silenzio che talvolta dice più delle risposte.

The Voice Generations 2026, da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni, giudici, novitàDopo aver dato spazio alle voci più esperte di "The Voice Senior" e ai talenti emergenti di "The Voice Kids", la grande famiglia del talent musicale...

Fame d'amore con Francesca Fialdini, da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni e storieUn pasto saltato, un numero sulla bilancia, il bisogno incessante di controllare tutto: sono azioni che si consumano lentamente, gesti quotidiani all’apparenza normali. Storie raccontate da Francesca ... today.it

Francesca Fialdini riparte con Fame d’amoreIn autunno l’abbiamo vista volteggiare con il maestro Giovanni Pernice a Ballando con le stelle, dove in finale si è classificata seconda. Questa primavera ci ha sorpreso anche come giurata di Canz ... sorrisi.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web