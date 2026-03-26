Italia Irlanda del Nord 2-0 LIVE | raddoppia Moise Kean!

L’Italia sta affrontando l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali che si terranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. La partita si sta svolgendo in diretta, con l’Italia in vantaggio di due reti. Nella fase attuale, Moise Kean ha segnato il secondo gol per gli azzurri.

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