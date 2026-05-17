Durante una dichiarazione pubblica, un rappresentante ha annunciato con rammarico che Sal Da Vinci non è sopravvissuto. Ha aggiunto che l’interessato era una persona stimata e che la famiglia e il pubblico sono vicini in questo momento difficile. La notizia è stata comunicata nel corso di un evento pubblico a Torino, dove si è ricordato il cantante e artista. Nessun altro dettaglio sulle cause o sulle circostanze è stato fornito.

TORINO - "Sal Da Vinci purtroppo non ce l'ha fatta. Noi gli siamo vicini, è una bella persona, abbiamo avuto modo di conoscerlo". Così Fiorello a proposito della conclusione della Eurovision dove aveva sostenuto l'amico auspicando la sua vittoria. Nell'incontro al Salone del Libro lo showman ha chiesto al pubblico un applauso per Da Vinci che è immediatamente scattato. Fiorello ha anche scherzato con la traduttrice in lingua dei segni, presente sul palco: "Sembrano i gesti di Sal Da Vinci, a proposito, i suoi sono giusti?". E ha chiesto di verificare la corretta gestualità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Eurovision, Fiorello: “Sal Da Vinci purtroppo non ce l’ha fatta, gli siamo vicini”

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Per sempre sì: L'inno all'amore di Sal Da Vinci conquista il Festival

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