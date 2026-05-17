Eurovision 2026 polemica dopo l' esibizione di Israele | Noam Bettan chiude con il grido ?Il popolo d' Israele vive

Durante la finale dell’Eurovision 2026, sono emerse tensioni legate all’esibizione di un’artista israeliana. Dopo aver portato sul palco il brano “Michelle”, la cantante ha concluso la sua performance con un grido che ha attirato l’attenzione. La sua uscita ha scatenato reazioni tra il pubblico e sui social, generando discussioni sulla natura del suo saluto e sul significato del gesto. La manifestazione continua con altri momenti di spettacolo, mentre le polemiche si intensificano.

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