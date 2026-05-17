Eurovision 2026 polemica dopo l' esibizione di Israele | Noam Bettan chiude con il grido ?Il popolo d' Israele vive
Durante la finale dell’Eurovision 2026, sono emerse tensioni legate all’esibizione di un’artista israeliana. Dopo aver portato sul palco il brano “Michelle”, la cantante ha concluso la sua performance con un grido che ha attirato l’attenzione. La sua uscita ha scatenato reazioni tra il pubblico e sui social, generando discussioni sulla natura del suo saluto e sul significato del gesto. La manifestazione continua con altri momenti di spettacolo, mentre le polemiche si intensificano.
Arrivano i primi colpi di scena e polemiche alla finale dell'Eurovision 2026. Noam Bettan, dopo la sua performance con il brano “Michelle”, ha salutato il pubblico pronunciando la frase “Am Yisrael Chai”, espressione ebraica che significa “Il popolo d’Israele vive”. Le tensioni dei giorni scorsi Le parole del cantante sono arrivate in un clima già particolarmente teso. Fin dal primo giorno della manifestazione musicale, infatti, all’esterno dell’arena si sono svolte proteste e manifestazioni a sostegno della Palestina. Numerosi manifestanti pro Palestina si sono radunati per esprimere il proprio dissenso rispetto alla partecipazione israeliana all’evento. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Eurovision 2026 | RECAP ALL 35 SONGS
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