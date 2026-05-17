Oggi, domenica 17 maggio 2026, si tiene l’estrazione del Million Day. I numeri vincenti vengono annunciati in diretta, offrendo ai giocatori l’opportunità di verificare subito se hanno indovinato. La lotteria si svolge come ogni settimana, con l’estrazione che si svolge nel primo pomeriggio. I partecipanti si collegano per conoscere i numeri estratti e controllare eventuali vincite. La data segnala un appuntamento regolare per chi gioca al gioco.

Oggi, domenica 17 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, domenica 17 maggio 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 16 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 15 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 14 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 13 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 12 MAGGIO ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 17 maggio 2026: i numeri vincenti di domenica

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Sabato 9 Maggio 2026

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