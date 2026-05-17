Esorcismo le truffe arrivano anche dall’intelligenza artificiale

Negli ultimi tempi si sono moltiplicate le truffe legate all’esorcismo, con persone che propongono riti fai-da-te senza alcuna autorizzazione. Accanto a queste pratiche illegali, si nota anche l’uso dell’intelligenza artificiale, impiegata per offrire risposte a domande e problemi di natura spirituale o religiosa. La diffusione di queste frodi ha portato a numerosi casi in cui utenti si sono trovati coinvolti in situazioni ambigue o dannose, alimentando la preoccupazione tra le autorità e i professionisti del settore.

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