Esorcismo le truffe arrivano anche dall’intelligenza artificiale

Da ilsole24ore.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tempi si sono moltiplicate le truffe legate all’esorcismo, con persone che propongono riti fai-da-te senza alcuna autorizzazione. Accanto a queste pratiche illegali, si nota anche l’uso dell’intelligenza artificiale, impiegata per offrire risposte a domande e problemi di natura spirituale o religiosa. La diffusione di queste frodi ha portato a numerosi casi in cui utenti si sono trovati coinvolti in situazioni ambigue o dannose, alimentando la preoccupazione tra le autorità e i professionisti del settore.

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Il mondo dell’esorcismo è sempre più investito da truffatori che si spingono a fare riti fai-da-te ma anche dall’intelligenza artificiale, attraverso la quale ormai si cercano risposte ad ogni problema, come anche alla liberazione dal male. È uno dei temi emersi nel recente corso sugli “Esorcismi e la preghiera di liberazione” che si è tenuto a Roma, all’ Ateneo Pontificio Regina Apostolorum: rivolto non solo a sacerdoti e religiosi ma anche ai laici, la ventesima edizione, promossa dall’Istituto Sacerdos in collaborazione con il Gris (Gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa) ha registrato la partecipazione di 231 iscritti provenienti da 38 nazionalità. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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