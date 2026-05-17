Nell’Eneide, il personaggio di Enea si trova a dover scegliere tra il dovere verso il suo popolo e i sentimenti personali. La sua missione di fondare una nuova città lo porta a lasciare alle spalle la donna che ama, Didone, con la quale ha instaurato una relazione intensa. La narrazione mette in evidenza come questa scelta comporti un sacrificio emotivo, evidenziando il conflitto tra le responsabilità politiche e le emozioni individuali. La vicenda si svolge in un contesto di decisioni che influenzano il destino di molti.

? Punti chiave Come può il dovere verso uno Stato giustificare il dolore di una donna?. Perché la missione di Enea richiede il sacrificio della sua passione?. In che modo il desiderio di Turno può compromettere la sua vittoria?. Cosa significa oggi la crudeltà necessaria per costruire un potere politico?.? In Breve Evento il 20 maggio 2026 presso la Sala dell'Annunziata a Teramo.. Relatore Giovanni Ghiselli docente presso le università di Bologna, Bolzano e Urbino.. Partecipazione della Provincia di Teramo, del Ministero della Cultura e Fondazione Tercas.. Possibilità di seguire la lezione tramite collegamento online per chi non raggiunge Teramo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Enea e Didone: il dilemma tra dovere politico e passione nell’Eneide

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