tra look promossi e abiti bocciati

A ventiquattro ore dall’evento più atteso dell’anno nel mondo della moda, il Met Gala 2026, si fanno ancora notare i vari outfit sfoggiati dai partecipanti, dagli abiti più apprezzati a quelli meno riusciti. Tra look elaborati e scelte più semplici, l’attenzione si concentra sui dettagli e sulle tendenze mostrate durante la serata, che ha coinvolto anche gli after party e le copertine di cronaca rosa.

T empo di bilanci. A ventiquattro ore dall’evento più atteso dell’industria della moda, dai look agli after party, il Met Gala 2026 continua a far parlare di sé. Voce del verbo sedurre al Met Gala 2026: i look più sexy X Cala lentamente il sipario su una delle edizioni più discusse e controverse del celebre appuntamento organizzato dal Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York. Il red carpet, che, come da tradizione, si è svolto sui gradini del leggendario museo newyorchese, ha fatto da cornice a personaggi polarizzanti, ad abiti-opere d’arte e a outfit decisamente sopra le righe. Dal tappeto rosso agli after party, cosa resterà del Met Gala 2026? Solo soldi, niente anima.🔗 Leggi su Iodonna.it

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Prima serata di Sanremo: i look promossi e bocciati da Dario!

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