Elezioni comunali a Viareggio | denuncia per attacco omofobo a componente della lista di Marialina Marcucci

Durante le ultime elezioni comunali a Viareggio, è stata presentata una denuncia riguardante un presunto attacco omofobo nei confronti di un membro della lista a sostegno della candidata sindaca. La segnalazione riguarda un episodio avvenuto nei giorni scorsi, in cui la persona coinvolta avrebbe subito insulti e commenti discriminatori. La vicenda è ora al vaglio delle autorità competenti, che stanno accertando i dettagli dell’incidente e eventuali responsabilità. La questione ha suscitato reazioni da parte di vari rappresentanti politici e associazioni locali.

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VIAREGGIO (LUCCA) – Alessandro Santini, componente della lista a sostegno di Marialina Marcucci sindaca alle prossime elezioni Comunali di Viareggio, denuncia offese personali e discriminazione omosessuale sui social. Santini ha pubblicato sui propri profili uno screenshot con i commenti ricevuti da un utente, che apparterebbe a un’altra area politica, ritenuti discriminatori, in particolare riguardo all’appellativo “gay”. Santini ha deciso di rivolgersi al suo legale di fiducia per tutelarsi. Nei giorni scorsi sempre a Viareggio sono stati strappati dei manifesti con l’immagine della candidata sindaca Marialina Marcucci. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Elezioni comunali a Viareggio: denuncia per attacco omofobo a componente della lista di Marialina Marcucci ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Elezioni comunali a Viareggio: svelati i nomi della lista di Marialina MarcucciVIAREGGIO (LUCCA) – Sono stati resi noti i primi nomi delle persone che faranno parte della lista “Marialina Marcucci sindaca” a sostegno della... Elezioni comunali a Viareggio: Marialina Marcucci svela gli ultimi nomi della listaVIAREGGIO (LUCCA) – Altri 6 nomi di candidati che si vanno ad aggiungere al cerchio dei candidati per la lista civica Marialina Marcucci sindaca. Elezioni comunali a Viareggio: denuncia per attacco omofobo a componente della lista di Marialina MarcucciAlessandro Santini, componente della lista a sostegno di Marialina Marcucci sindaca alle prossime elezioni Comunali di Viareggio, denuncia offese personali e discriminazione omosessuale sui social ... firenzepost.it Doppio appuntamento a Viareggio per conoscere i candidati della lista Marialina Marcucci sindacaAl Caffè Savoia e al Principino gli aspiranti consiglieri comunali si presentano alla città fra curriculum e idee da sviluppare ... luccaindiretta.it