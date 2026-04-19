Elezioni comunali a Viareggio | Marialina Marcucci svela gli ultimi nomi della lista

Durante le elezioni comunali a Viareggio, la candidata sindaca ha annunciato i nomi di altri sei candidati che si uniscono alla lista civica a sostegno della sua candidatura. Questi ultimi si aggiungono ai membri già presentati in vista delle imminenti consultazioni elettorali. La presentazione ufficiale si è svolta nel corso di un evento pubblico, durante il quale sono stati illustrati alcuni dettagli sui partecipanti alla lista.

VIAREGGIO (LUCCA) – Altri 6 nomi di candidati che si vanno ad aggiungere al cerchio dei candidati per la lista civica Marialina Marcucci sindaca. E sono nomi molto noti in città. Il primo è quello di Ilaria Bonuccelli, giornalista. Poi troviamo Adolfo Lippi, giornalista, scrittore e regista, Elisabetta Bellotti, imprenditrice, Silvio Bertoldi, infermiere, Sarah Del Carlo, fondatrice e titolare dello studio immobiliare Sarah, e infine Fabrizio Maggiorelli, titolare del bagno Arizona li. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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