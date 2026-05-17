Editoriale Nazionale passa a Lmdv | Investiamo sull’informazione
LMDV Media, società controllata da Leonardo Maria Del Vecchio, ha concluso il processo di closing. L’azienda ha annunciato un investimento nel settore dell’informazione, senza specificare ulteriori dettagli sui fondi o sui soggetti coinvolti. La comunicazione è stata resa nota tramite un comunicato ufficiale, in cui si conferma l’acquisizione di un quotidiano nazionale. L’operazione rappresenta un passaggio importante per la società, che mira a rafforzare la propria presenza nel settore editoriale.
LMDV Media, società controllata da Leonardo Maria Del Vecchio, ha perfezionato il closing dell’operazione relativa all’acquisizione di una partecipazione di maggioranza pari all’80% di Editoriale Nazionale (En) dal gruppo Monrif che controlla i quotidiani Il Giorno, La Nazione, il Resto del Carlino e la testata nazionale Quotidiano nazionale (Qn). Con questo passaggio, Leonardo Maria Del Vecchio conferma il "proprio impegno nel settore dell’informazione e dei media, con l’obiettivo di garantire continuità a un modello autorevole, indipendente e di qualità". Il progetto che ha portato all’acquisizione di una partecipazione di maggioranza pari... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Sullo stesso argomento
Editoriale Nazionale passa a Lmdv, chiusa l’operazione con MonrifLmdv Media ha perfezionato il closing dell’operazione relativa all’acquisizione di una partecipazione di maggioranza pari all’80% di En, Editoriale...
Lo Sport in tv passa per l’aula: la nuova sfida editoriale tra Sky e Luiss Business SchoolCoinvolti i master universitari in un progetto che può portare alla produzione reale su Sky.
Editoriale Nazionale passa a Lmdv, chiusa l'operazione con Monrif. Leonardo Maria Del Vecchio conferma impegno nel settore dell'informazione e dei media #ANSA x.com
Seconda giornata di visita ufficiale al Salone Internazionale del Libro di Torino, un’importante occasione per continuare a confrontarsi con i protagonisti della filiera editoriale. Nel corso della giornata ho partecipato al convegno dedicato al bicentenario della n facebook
Lmdv Media acquisisce l'80% di Editoriale Nazionale da MonrifLmdv Media ha perfezionato il closing per l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza pari all’80% di Editoriale Nazionale (EN) dal gruppo Monrif. L’operazione è stata annunciata il 16 maggio ... it.blastingnews.com
Editoriale Nazionale passa a Lmdv, chiusa l'operazione con MonrifLmdv Media ha perfezionato il closing dell'operazione relativa all'acquisizione di una partecipazione di maggioranza pari all'80% di En, Editoriale Nazionale dal gruppo Monrif che controlla i quotidia ... ansa.it