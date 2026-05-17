Editoriale Nazionale passa a Lmdv | Investiamo sull’informazione

LMDV Media, società controllata da Leonardo Maria Del Vecchio, ha concluso il processo di closing. L’azienda ha annunciato un investimento nel settore dell’informazione, senza specificare ulteriori dettagli sui fondi o sui soggetti coinvolti. La comunicazione è stata resa nota tramite un comunicato ufficiale, in cui si conferma l’acquisizione di un quotidiano nazionale. L’operazione rappresenta un passaggio importante per la società, che mira a rafforzare la propria presenza nel settore editoriale.

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