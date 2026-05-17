Editoriale Nazionale passa a Lmdv | Investiamo sull’informazione

Da quotidiano.net 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

LMDV Media, società controllata da Leonardo Maria Del Vecchio, ha concluso il processo di closing. L’azienda ha annunciato un investimento nel settore dell’informazione, senza specificare ulteriori dettagli sui fondi o sui soggetti coinvolti. La comunicazione è stata resa nota tramite un comunicato ufficiale, in cui si conferma l’acquisizione di un quotidiano nazionale. L’operazione rappresenta un passaggio importante per la società, che mira a rafforzare la propria presenza nel settore editoriale.

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LMDV Media, società controllata da Leonardo Maria Del Vecchio, ha perfezionato il closing dell’operazione relativa all’acquisizione di una partecipazione di maggioranza pari all’80% di Editoriale Nazionale (En) dal gruppo Monrif che controlla i quotidiani Il Giorno, La Nazione, il Resto del Carlino e la testata nazionale Quotidiano nazionale (Qn). Con questo passaggio, Leonardo Maria Del Vecchio conferma il "proprio impegno nel settore dell’informazione e dei media, con l’obiettivo di garantire continuità a un modello autorevole, indipendente e di qualità". Il progetto che ha portato all’acquisizione di una partecipazione di maggioranza pari... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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