È ora di ripensare i colori della Terra
Dalle prime fotografie scattate dallo spazio alle mappe recenti fornite dall’agenzia spaziale, i colori della Terra hanno raccontato l’evoluzione delle nostre percezioni. Le immagini hanno mostrato continenti e oceani con tonalità che variano a seconda delle condizioni atmosferiche e delle stagioni, contribuendo a documentare i cambiamenti nel tempo. Questi dati hanno anche aiutato a monitorare fenomeni ambientali e a comprendere meglio le trasformazioni del pianeta. Le rappresentazioni visive sono diventate strumenti fondamentali per analizzare le caratteristiche e le dinamiche della Terra.
La prima foto a colori della Terra risale al 1968: spuntava dall’oscurità, sopra la Luna, ed era di un blu intenso. Non era la prima immagine in assoluto del nostro pianeta visto dallo spazio – due anni prima l’aveva immortalato una sonda della Nasa, in bianco e nero. Ma quella foto, grazie al colore, rendeva la fragilità della Terra qualcosa di più afferrabile. Nel 1972 un’altra immagine aggiunse nuovi dettagli, mostrando vortici di blu, marrone, verde e bianco. Quegli scatti cambiarono la percezione. Se all’inizio lo spazio era immaginato come una frontiera da conquistare, ora diventava anche un punto privilegiato da cui riscoprire il pianeta. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Why Does the Sun Look Yellow
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