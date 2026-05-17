Dopo la tempesta torna il rosso Ora Sinner punta al trono di Roma

Dopo una notte senza sonno, il tennista italiano ha ripreso il match interrotto venerdì a causa della pioggia e ha sconfitto il russo, portando a casa un risultato importante. La sfida si è svolta sulla terra rossa di Roma, dove Sinner ha mostrato determinazione e concentrazione. L'incontro, sospeso per condizioni atmosferiche, si è concluso con la vittoria dell’italiano, che ora si prepara a puntare al titolo del torneo.

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Ace. Una pallata di Daniil Medvedev e ora siamo 4-3 per Jannik Sinner nel terzo e decisivo set. È un lampo, si decide tutto in pochi colpi. Questione di testa, di concentrazione, di freddezza. Doti conclamate di Jannik. In tribuna, c’è papà Hanspeter, non mamma Siglinde. Troppa tensione, troppo pathos in un mini match ad alto contenuto emotivo. Sport strano, il tennis. Una partita può durare due giorni e farti attraversare la notte abbracciato ai dubbi e alle incertezze. Chi dorme? Rigiochi mentalmente tutti i colpi dei game appena finiti. Ripassi quel dritto uscito di un centimetro. Rivedi la tattica, il piano gara. Si decide tutto l’indomani, nervi saldi. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dopo la tempesta torna il «rosso». Ora Sinner punta al trono di Roma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Canne al vento di Grazia Deledda | Audiolibro Parte 1 di 2 | Capolavoro della Letteratura Italiana Sullo stesso argomento Sinner punta al trono a Montecarlo: l’Italia domina il rankingJannik Sinner e Lorenzo Musetti scendono in campo a Montecarlo per l’apertura della stagione sulla terra battuta, con l’obiettivo di scalare le... Sinner punta a Madrid: la sfida per difendere il trono mondialeIl ritorno di Jannik Sinner alla vetta del ranking mondiale dopo il trionfo a Monte-Carlo apre una nuova fase nella stagione del numero uno, che ora...