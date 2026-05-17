Dopo la tempesta torna il rosso Ora Sinner punta al trono di Roma
Dopo una notte senza sonno, il tennista italiano ha ripreso il match interrotto venerdì a causa della pioggia e ha sconfitto il russo, portando a casa un risultato importante. La sfida si è svolta sulla terra rossa di Roma, dove Sinner ha mostrato determinazione e concentrazione. L'incontro, sospeso per condizioni atmosferiche, si è concluso con la vittoria dell’italiano, che ora si prepara a puntare al titolo del torneo.
Ace. Una pallata di Daniil Medvedev e ora siamo 4-3 per Jannik Sinner nel terzo e decisivo set. È un lampo, si decide tutto in pochi colpi. Questione di testa, di concentrazione, di freddezza. Doti conclamate di Jannik. In tribuna, c’è papà Hanspeter, non mamma Siglinde. Troppa tensione, troppo pathos in un mini match ad alto contenuto emotivo. Sport strano, il tennis. Una partita può durare due giorni e farti attraversare la notte abbracciato ai dubbi e alle incertezze. Chi dorme? Rigiochi mentalmente tutti i colpi dei game appena finiti. Ripassi quel dritto uscito di un centimetro. Rivedi la tattica, il piano gara. Si decide tutto l’indomani, nervi saldi. 🔗 Leggi su Laverita.info
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