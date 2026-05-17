Domenica in oggi su Rai 1 | anticipazioni e ospiti della trentacinquesima puntata del 17 maggio 2026
Oggi su Rai 1 va in onda la trentacinquesima puntata della nuova edizione di Domenica In, che è anche la cinquantesima complessiva. La trasmissione viene trasmessa dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. La puntata è prevista per questa domenica, 17 maggio 2026. Sono stati annunciati alcuni ospiti e anticipazioni relative ai contenuti che verranno proposti durante la giornata. La trasmissione si inserisce in un appuntamento settimanale che dura da diversi anni.
Trentacinquesima puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va oggi, domenica 17 maggio 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della trentacinquesima puntata di Domenica In stagione 2025-2026. Domenica In: ospiti della trentacinquesima puntata del 17 maggio 2026. Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
DOMENICA IN - ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA CHE ANDRÀ IN ONDA DOMENICA 8 FEBBRAIO 2026 SU RAI UNO
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