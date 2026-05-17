Domenica in oggi su Rai 1 | anticipazioni e ospiti della trentacinquesima puntata del 17 maggio 2026

Oggi su Rai 1 va in onda la trentacinquesima puntata della nuova edizione di Domenica In, che è anche la cinquantesima complessiva. La trasmissione viene trasmessa dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. La puntata è prevista per questa domenica, 17 maggio 2026. Sono stati annunciati alcuni ospiti e anticipazioni relative ai contenuti che verranno proposti durante la giornata. La trasmissione si inserisce in un appuntamento settimanale che dura da diversi anni.

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