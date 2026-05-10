Domenica in oggi su Rai 1 | anticipazioni e ospiti della trentaquattresima puntata del 3 maggio 2026

Da superguidatv.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica In torna domani su Rai 1 con la sua trentaquattresima puntata della nuova edizione, che coincide con il cinquantesimo anniversario del programma. La puntata andrà in onda dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e si svolgerà nella giornata dedicata alla Festa della Mamma, domenica 10 maggio 2026. Come di consueto, saranno presenti ospiti e anticipazioni sui contenuti che saranno trasmessi.

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Trentaquattresima puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va in onda nel giorno della Festa della Mamma, domenica 10 maggio 2026  su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno,  Teo Mammucari  ed  Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della trentaquattresima puntata  di Domenica In stagione 2025-2026. Domenica In: ospiti della trentaquattresima puntata del 10 maggio 2026. Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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