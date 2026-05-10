Domenica in oggi su Rai 1 | anticipazioni e ospiti della trentaquattresima puntata del 3 maggio 2026

Domenica In torna domani su Rai 1 con la sua trentaquattresima puntata della nuova edizione, che coincide con il cinquantesimo anniversario del programma. La puntata andrà in onda dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e si svolgerà nella giornata dedicata alla Festa della Mamma, domenica 10 maggio 2026. Come di consueto, saranno presenti ospiti e anticipazioni sui contenuti che saranno trasmessi.

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