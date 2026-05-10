Domenica in oggi su Rai 1 | anticipazioni e ospiti della trentaquattresima puntata del 3 maggio 2026
Domenica In torna domani su Rai 1 con la sua trentaquattresima puntata della nuova edizione, che coincide con il cinquantesimo anniversario del programma. La puntata andrà in onda dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e si svolgerà nella giornata dedicata alla Festa della Mamma, domenica 10 maggio 2026. Come di consueto, saranno presenti ospiti e anticipazioni sui contenuti che saranno trasmessi.
Trentaquattresima puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va in onda nel giorno della Festa della Mamma, domenica 10 maggio 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della trentaquattresima puntata di Domenica In stagione 2025-2026. Domenica In: ospiti della trentaquattresima puntata del 10 maggio 2026. Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.🔗 Leggi su Superguidatv.it
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