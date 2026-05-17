Domenica In gli ospiti di oggi di Mara Venier

Domenica In torna questa domenica 17 maggio in diretta su Rai 1 a partire dalle 14. L’appuntamento vede alla conduzione Mara Venier, che accoglie in studio diversi ospiti. La trasmissione, come di consueto, si inserisce nel palinsesto domenicale e propone interviste e momenti di intrattenimento. La programmazione si svolge come di consueto, con un pubblico che assiste alla diretta e con la presenza di diversi personaggi invitati.

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