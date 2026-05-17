Domenica In gli ospiti di oggi di Mara Venier
Domenica In torna questa domenica 17 maggio in diretta su Rai 1 a partire dalle 14. L’appuntamento vede alla conduzione Mara Venier, che accoglie in studio diversi ospiti. La trasmissione, come di consueto, si inserisce nel palinsesto domenicale e propone interviste e momenti di intrattenimento. La programmazione si svolge come di consueto, con un pubblico che assiste alla diretta e con la presenza di diversi personaggi invitati.
(Adnkronos) – Domenica In torna oggi, domenica 17 maggio, con un nuovo appuntamento in diretta su Rai 1 dalle 14.00 con la conduzione di Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Roberto Vecchioni sarà protagonista di un’intervista tra carriera e vita privata – impreziosita da due esibizioni live con 'Ho. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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