Djurgarden-Sirius lunedì 18 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Lunedì 18 maggio 2026 alle 19:00 si sfideranno Djurgarden e Sirius in una partita valida per l’Allsvenskan. Il Sirius, guidato da Engelmark, si trova al primo posto della classifica e sta attraversando un buon periodo di forma. La squadra ospite si prepara per questa trasferta, mentre il Djurgarden cerca di migliorare la propria posizione in campionato. Entrambe le formazioni sono pronte a scendere in campo per questa partita di metà settimana.

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Il Sirius di Engelmark continua a volare in vetta all’Allsvenskan e quest’oggi ha in programma la trasferta sul campo del Djurgarden. I blaranderna di Honkavaara sono attualmente quarti in classifica e vengono da 2 vittorie consecutive con ben 10 gol all’attivo. Squadra tornata finalmente a segnare a raffica e a guardare in alto in classifica, dopo due anni di transizione e un profondo rinnovamento dell’organico.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Djurgarden-Sirius (lunedì 18 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Djurgarden-IFK Goteborg (lunedì 04 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiPosticipo del sesto turno di Allsvenskan con il Djurgarden che ospita in casa l’IFK Goteborg di Billborn. Djurgarden-Sirius (lunedì 18 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/6plDseC #scommesse #pronostici x.com Djurgarden-Sirius: dove vedere l’Allsvenskan in Diretta Tv e in Streaming GratisAlla 3Arena va in scena uno dei due Monday Night dell'Allsvenskan (Serie A svedese): Djurgarden-Sirius (lunedì 29 settembre 2025 ore 19:00), due squadre in lotta per obiettivi differenti. Padroni di ... msn.com