Disperso in Russia un appassionato di storia ritrova la piastrina E la riconsegna ai familiari dopo 83 anni

Un uomo che vive in Russia ha ritrovato una medaglietta metallica vecchia e rovinata, dispersa da oltre ottant’anni. La piastrina, spezzata e coperta di ruggine, è stata riconsegnata ai familiari e rappresenta un frammento di passato. La scoperta è avvenuta in un contesto privato, e il ritrovamento ha portato alla riunione con i parenti di chi ne era in possesso. La medaglietta, ora recuperata, testimonia un legame antico con eventi storici passati.

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