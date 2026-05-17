Disperso in Russia un appassionato di storia ritrova la piastrina E la riconsegna ai familiari dopo 83 anni
Un uomo che vive in Russia ha ritrovato una medaglietta metallica vecchia e rovinata, dispersa da oltre ottant’anni. La piastrina, spezzata e coperta di ruggine, è stata riconsegnata ai familiari e rappresenta un frammento di passato. La scoperta è avvenuta in un contesto privato, e il ritrovamento ha portato alla riunione con i parenti di chi ne era in possesso. La medaglietta, ora recuperata, testimonia un legame antico con eventi storici passati.
Montignoso, 17 maggio 2026 – Una vecchia medaglietta metallica, spezzata e rugginosa, restituisce un pezzo di storia. E’ quella di Ottorino Gianfranceschi, uno dei tanti giovani alpini che non fecero più ritorno dalla campagna di Russia della Seconda guerra mondiale. Una piastrina con inciso il suo nome, quello dei suoi genitori e del suo paese, Montignoso. Ottorino, conosciuto da tutti come Giovanni, aveva 29 anni e di lui non era rimasto nulla. Come tanti, era semplicemente ’disperso’ in Russia, senza una data, un luogo, una tomba. Disperso nella campagna di Russia dal 1943. La famiglia non aveva più alcuna notizia di lui tanto che suo figlio, che mai aveva visto, negli anni si recò diverse volte in Russia per avere conferme ma non ebbe alcun riscontro nelle sue ricerche a causa della. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Una nuova recensione di questo interessante libro scritto da Anna Rosa Bertocchi che narra le vicende del prozio disperso in Russia e appartenente alla legione CC.NN. Leonessa. Sorlini Mario, per tutti Piero, parte volontario con la 15^ Legione CC.NN. d’a facebook
Reggimento immortale da qualche parte in Russia. La tizia: Questo è mio nonno, e questo è mio figlio, disperso in azione (morto in Ucraina). L’intervistatrice: Quindi oggi ha una doppia festa. Congratulazioni per il Giorno della Vittoria! Poi un sorrisetto per x.com
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