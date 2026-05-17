Disegno dal vero con modello

A maggio, l’atelier d’arte di Via Paruta 42 a Padova ospita due sessioni di disegno dal vero utilizzando modelli. L’evento si rivolge a chi desidera praticare con figure dal vivo, offrendo l’opportunità di lavorare su progetti di rappresentazione figurativa. Le sessioni sono aperte a partecipanti di diversi livelli e si svolgono nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. L’obiettivo è consentire agli artisti di affinare le proprie capacità attraverso esercizi pratici con modelli in presenza.

Maggio all'insegna della creatività nell'atelier d'arte di #Viaparuta42 a Padova. Due incontri di disegno con modelli dal vero. Una fantastico modo per liberare la tua creatività, disegnando la figura umana, studiando l'anatomia del corpo, l'espressività, luci ombre e colori, attraverso la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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