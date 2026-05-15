Drink&Draw Napoli – Gli Arcani dei Tarocchi | Disegno dal vero con musica modella e tanti artisti
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Disegno dal vero, tra destino, mistero e bicchieri mezzi pieniSignore e signori, anime sensibili e spiriti inquieti: il Drink&Draw torna a Napoli con la sua 16ª edizione, e questa volta non si limita a farvi disegnare. vi legge proprio dentro.Sabato 30 Maggio, nel suggestivo Teatro Cortese, vi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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