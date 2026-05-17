DIRETTA Juventus-Fiorentina 0-0 segui il live di Firenzetoday

Da firenzetoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 11:56, è iniziata la partita tra Juventus e Fiorentina, con il direttore di gara Davide Massa, proveniente dalla sezione di Imperia. Gli assistenti sono Meli e Alassio. La sfida si svolge senza reti, e i tifosi seguono gli aggiornamenti in diretta su Firenzetoday. I due team si affrontano sul campo, mentre il match prosegue con il punteggio di 0-0.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA11:56 A dirigere la gara sarà Davide Massa della sezione di Imperia, coadiuvato da Meli e Alassio. IV Uomo Marinelli, al VAR c'è Chiffi, AVAR Meraviglia. Le squadre stanno scendendo in campo, a breve il fischio d'inizio.11:53 Nella Juventus Spalletti risponde. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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