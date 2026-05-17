Diretta gol Serie A LIVE | in campo Inter Verona

Alle ore 15.00 di oggi si sono svolte le partite della 37ª giornata di Serie A, con l’Inter impegnata contro il Verona. La cronaca delle gare, i risultati e i momenti chiave sono stati trasmessi in diretta, con aggiornamenti su moviola e tabellini in tempo reale. Le sfide sono state seguite passo dopo passo, offrendo una panoramica completa di quanto accaduto sui campi di gioco durante questo turno del campionato.

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