Diretta gol Serie A LIVE | in campo Inter Verona
Alle ore 15.00 di oggi si sono svolte le partite della 37ª giornata di Serie A, con l’Inter impegnata contro il Verona. La cronaca delle gare, i risultati e i momenti chiave sono stati trasmessi in diretta, con aggiornamenti su moviola e tabellini in tempo reale. Le sfide sono state seguite passo dopo passo, offrendo una panoramica completa di quanto accaduto sui campi di gioco durante questo turno del campionato.
Marotta risponde a tono a Cardinale: «Gli auguro di fare lo stesso percorso dell’Inter negli ultimi 6 anni, la risposta ironica me la tengo per me» Fiorentina in ansia, brutto infortunio al ginocchio per Parisi: esce in barella contro la Juve! Cosa filtra Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Chelsea, adesso è ufficiale! Il comunicato Biglietto di sola andata per Nico Gonzalez, destinazione Madrid: l’Atletico vicino all’intesa finale. Perché la Juventus non lo ha tenuto Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In Diretta : Inter vs Genoa | Serie A 2025/26 | Streaming completo della partita
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