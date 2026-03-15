Diretta gol Serie A LIVE | in campo Verona Genoa

Inizia la giornata di calcio con la diretta delle partite della 29ª giornata di Serie A, con Verona e Genoa in campo. Sono in corso le sfide che vedono protagonisti diversi club italiani, con aggiornamenti su risultati, moviola e cronaca in tempo reale. La giornata si svolge con la copertura completa di tutte le partite, offrendo una panoramica immediata sugli eventi di questo turno di campionato.

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