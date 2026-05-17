Diretta gol Serie A LIVE | in campo Cagliari-Torino Sassuolo-Lecce Udinese-Cremonese
Vanno in scena le partite della 37ª giornata di Serie A, con incontri tra Cagliari e Torino, Sassuolo e Lecce, Udinese e Cremonese. La giornata viene seguita in tempo reale con aggiornamenti su risultati, moviole e cronache delle singole sfide. Le partite sono in corso o in programma, e le formazioni sono state ufficializzate poco prima del calcio d’inizio. I tifosi possono seguire la diretta con tutte le azioni più importanti e i dettagli delle partite in corso.
Pagelle Atalanta Bologna: Orsolini entra e graffia, Rowe sempre più certezza! Carnesecchi decisivo, l’attacco nerazzurro non punge VOTI L’Inter alza al cielo il 21^ Scudetto, parla Chivu: «Queste due Coppe sono la conseguenza di un gruppo di uomini che ha messo la faccia e ha lavorato sodo» Marotta svela: «Vincere gli scudetti è sempre un’impresa straordinaria. Sul mercato non sarà rivoluzione» Caos sostituzione per Neymar: clamoroso in Brasile, pasticcio del quarto uomo e giallo per proteste! La ricostruzione di quanto successo Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Chelsea, adesso è ufficiale! Il comunicato Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In Diretta : Cagliari vs Roma | Serie A - 2025/26 | Streaming completo della partita
Sullo stesso argomento
Diretta gol Serie A LIVE: in campo Torino Verona e Cagliari CremoneseSommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare qui, a fine stagione…».
Diretta gol Serie A LIVE: alle 15 in campo Torino Verona e Cagliari CremoneseCalciomercato Bologna, l’esplosione di Jonathan Rowe: la Premier League chiama, la posizione del club rossoblù è questa! Cosa succederà in estate...
Thread di partita: Juventus Torino vs ACF Fiorentina Risultato dal vivo | Serie A 25/26 | 17 maggio 2026 reddit
VINCI I BIGLIETTI PER CAGLIARI - TORINO! Radiolina ti regala l’emozione di tifare la tua squadra del cuore allo stadio attraverso un giorno radiofonico! Oggi dalle 18.30 gioca con Il Cagliari in Diretta! Ascolta la trasmissione e manda un What - Facebook facebook
LIVE Alle 20.45 Cagliari-Torino le ufficiali: D'Aversa punta su Zapata dal 1'. Pisacane recupera MinaI granata volano in Sardegna per confermare quanto di buono fatto nell'ultima uscita con il Sassuolo. Il Cagliari in campo per raggiungere la salvezza matematica ... gazzetta.it
Diretta Cagliari Torino | Streaming video tv: senza più motivazioni (Serie A, oggi 17 maggio 2026)Diretta Cagliari Torino streaming video tv: isolani e granata sono salvi e quindi possono guardare con serenità a questa partita della 37^ giornata. ilsussidiario.net