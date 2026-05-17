Diretta gol Serie A LIVE | in campo Cagliari-Torino Sassuolo-Lecce Udinese-Cremonese

Da calcionews24.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vanno in scena le partite della 37ª giornata di Serie A, con incontri tra Cagliari e Torino, Sassuolo e Lecce, Udinese e Cremonese. La giornata viene seguita in tempo reale con aggiornamenti su risultati, moviole e cronache delle singole sfide. Le partite sono in corso o in programma, e le formazioni sono state ufficializzate poco prima del calcio d’inizio. I tifosi possono seguire la diretta con tutte le azioni più importanti e i dettagli delle partite in corso.

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