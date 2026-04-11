Alle ore 15 si sono disputate due partite della 32esima giornata di Serie A, con Torino che ha affrontato il Verona e Cagliari che ha incontrato la Cremonese. La cronaca delle partite, i risultati e i movioli sono disponibili in tempo reale, con aggiornamenti su sintesi e tabellino. La diretta gol ha fornito un resoconto completo delle sfide in corso e dei momenti più importanti delle partite.

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© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: alle 15 in campo Torino Verona e Cagliari Cremonese

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