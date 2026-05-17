Derby Roma-Lazio | Gasperini punta al quarto posto nonostante l’orario

Il derby tra Roma e Lazio si avrà alle ore 12, un orario insolito rispetto alle consuete fasce pomeridiane, e questo potrebbe incidere sulla preparazione dei giocatori. L’allenatore della squadra ospite ha dichiarato di voler puntare al quarto posto in classifica, anche con questa sfida mattutina. Per affrontare la Lazio, che cerca i punti per la qualificazione alla Champions League, sono state pianificate strategie specifiche, senza variare gli schemi abituali. La partita si giocherà senza pubblico presente sugli spalti.

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? Punti chiave Come influirà l'orario delle 12 sulla preparazione atletica dei giocatori?. Quali strategie userà Gasperini per contrastare la Lazio in corsa Champions?. Perché il rapporto diretto con Ryan Friedkin è vitale per lo spogliatoio?. Come si evolveranno le trattative per il rinnovo di Paulo Dybala?.? In Breve Orario derby domenica alle 12 stabilito dopo contenzioso legale tra Lega e Prefettura. Ryan Friedkin punta sul contatto diretto con il gruppo per limitare gli intermediari. Priorità societaria rinnovo contrattuale di Paulo Dybala per stabilità tecnica del club. Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha analizzato le prospettive della squadra in vista del derby contro la Lazio, previsto per domenica alle ore 12 dopo il recente accordo tra la Lega Serie A e la Prefettura. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Derby Roma-Lazio: Gasperini punta al quarto posto nonostante l’orario ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mercato Roma Gasperini Conferma! 2 Super Colpi in Arrivo! Sullo stesso argomento Roma: Gasperini resta, Malen è chiave per il quarto postoLa sfida tra Inter e Roma per la 31ª giornata di Serie A si annuncia decisiva per il raggiungimento degli obiettivi stagionali di entrambe le... Leggi anche: Roma, Gasperini blinda il quarto posto: “Niente depressione, siamo vivi” Derby #RomaLazio, le probabili formazioni di #Gasperini e #Sarri x.com Gasperini in vista del derby di Roma che è stato spostato a domenica alle 12:00: Avremmo giocato a qualsiasi ora, però non c'è stata una grande programmazione. Non è il momento migliore per giocare. Sarri potrebbe non presentarsi in segno di protesta? H reddit Derby Roma-Lazio, i cancelli apriranno alle 9.30: tutte le informazioni per i tifosi tra coreografia, biglietti, parcheggi e sicurezzaDomani è il grande giorno: si gioca il derby all'Olimpico alle ore 12 in punto. La Roma, padrona di casa, ha scritto sul sito ufficiale che è l'ultimo impegno in casa della nostra stagione, cruciale ... corrieredellosport.it Derby Roma-Lazio, Gasperini: Fiducioso su Dybala e i rinnovi, con Friedkin qui meno intermediariDopo aver atteso sin troppo per conoscere data e orario ufficiale della partita, Gian Piero Gasperini parla in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Lazio (ore 12). Un derby da vincere ad ogni costo ... asromalive.it