Per la 31ª giornata di Serie A, la partita tra Inter e Roma si presenta come un momento cruciale per entrambe le squadre che cercano di consolidare le proprie posizioni in classifica. La Roma ha confermato Gasperini come allenatore, mentre il ruolo di Malen si configura come elemento importante per la corsa al quarto posto. La sfida si svolgerà in un clima di grande attesa, con obiettivi ancora da definire in campionato.

La sfida tra Inter e Roma per la 31ª giornata di Serie A si annuncia decisiva per il raggiungimento degli obiettivi stagionali di entrambe le formazioni. Nel pre-partita, Frederic Massara ha confermato che l’allenatore Gasperini rappresenta una certezza assoluta per la squadra giallorossa. Il direttore sportivo della Capitale ha inoltre assicurato che Malen resterà a lungo nel club, sottolineando come la sua presenza abbia un impatto incredibile sul progetto sportivo. L’equilibrio strategico tra stabilità tecnica e continuità. Il messaggio inviato dal vertice della Roma non è solo una dichiarazione d’intenti, ma un segnale di fiducia verso lo staff tecnico e il roster attuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma: Gasperini resta, Malen è chiave per il quarto posto

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