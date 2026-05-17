De Maistre l’uomo che aveva previsto i limiti di un’Europa senza leader credibili Il libro di Pedrizzi

Un nuovo capitolo dedicato a Joseph De Maistre è stato pubblicato dalla casa editrice Solfanelli, con il contributo dell’autore Pedrizzi. Il testo analizza le idee di De Maistre in relazione alla crisi di leadership dell’Europa e ai limiti di un’area senza figure autorevoli. La pubblicazione offre una panoramica sulla visione del pensatore francese riguardo ai modelli di governo e alle sfide politiche del continente. Il capitolo rappresenta un approfondimento sulla figura di De Maistre nel contesto storico e ideologico.

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Per gentile concessione della Solfanelli Edizioni, pubblichiamo un capitolo del libro “ J oseph De Maistre. Un conservatore contro le ideologie “, di Riccardo Pedrizzi, presentazione di Marcello Veneziani, prefazione di Giuseppe De Lucia Lumeno. De Maistre: l’uomo e le opere nel suo tempo. Forse perché esponente di un mondo completamente o definitivamente travolto; forse perché difensore ed esaltatore di una Chiesa e di uno Stato che hanno, ormai, abdicato alle loro fondamentali funzioni; forse perché la sua Weltanschauung può essere accettata solo da pochi uomini; certo è che neppure quelle istituzioni e quelle forze politiche che dal suo... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - De Maistre, l’uomo che aveva previsto i limiti di un’Europa senza leader credibili. Il libro di Pedrizzi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Una gustosa ricetta tratta dal libro Senza glutine, senza limiti di Diana & AlessioLe polpette, salde sul podio dei comfort food, sono campionesse di bontà più che di eleganza. La lobby senza limiti di Israele in EuropaC’è una parola che in Europa viene pronunciata con prudenza, quasi con pudore, quando riguarda Israele: lobby. La riscoperta di De Maistre, il filosofo che insorse contro la teofobiaSento che il mio spirito e la mia salute si indeboliscono giorno dopo giorno. Hic jacet, ecco ciò che presto mi resterà di tutti i beni di questo mondo. Muoio con l’Europa: è un andarsene in buona ... avvenire.it Leggere De Maistre oggi: conservatore e papista, ma modernoHa ancora senso leggere Joseph de Maistre nel XXI secolo, a duecento anni dalla sua scomparsa, avvenuta a Torino il 26 febbraio del 1821? Esiste forse qualcosa di più anacronistico del pensiero di ... avvenire.it