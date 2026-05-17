Danno incalcolabile
Un ricorso presentato al Tar ha acceso un dibattito sulla causa di un grave incidente che ha coinvolto una squadra di calcio locale. Un rappresentante politico di centrodestra ha affermato che la tragedia deriva da una decisione volontaria e intenzionale. La vicenda ha suscitato attenzione e discussioni tra gli addetti ai lavori, mentre le autorità competenti stanno ancora valutando le responsabilità e le cause dell’evento. La situazione ha portato a un confronto pubblico sulle possibili implicazioni legali e amministrative.
TERNI "Ricorso al Tar: la miccia che ha causato la tragedia è stata perseguita con volontà precisa". Non ha dubbi Enrico Melasecche, consigliere regionale della Lega (peraltro l’unico esponente di centrodestra che prende una posizione netta) sulle cause del disastro sportivo rossoverde. "Il giorno dopo la notizia del ricorso al Tar ho scritto immediatamente quello che sarebbe accaduto – continua in un post Melasecche –. Era fin troppo facile immaginarlo e puntualmente si è avverato: Ternana fallita, niente stadio, niente clinica, salvo magheggi futuri. Anche chi non è tifoso della Ternana comprende benissimo il danno incalcolabile prodotto a Terni e al suo territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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