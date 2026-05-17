Danno incalcolabile

Da lanazione.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ricorso presentato al Tar ha acceso un dibattito sulla causa di un grave incidente che ha coinvolto una squadra di calcio locale. Un rappresentante politico di centrodestra ha affermato che la tragedia deriva da una decisione volontaria e intenzionale. La vicenda ha suscitato attenzione e discussioni tra gli addetti ai lavori, mentre le autorità competenti stanno ancora valutando le responsabilità e le cause dell’evento. La situazione ha portato a un confronto pubblico sulle possibili implicazioni legali e amministrative.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

TERNI "Ricorso al Tar: la miccia che ha causato la tragedia è stata perseguita con volontà precisa". Non ha dubbi Enrico Melasecche, consigliere regionale della Lega (peraltro l’unico esponente di centrodestra che prende una posizione netta) sulle cause del disastro sportivo rossoverde. "Il giorno dopo la notizia del ricorso al Tar ho scritto immediatamente quello che sarebbe accaduto – continua in un post Melasecche –. Era fin troppo facile immaginarlo e puntualmente si è avverato: Ternana fallita, niente stadio, niente clinica, salvo magheggi futuri. Anche chi non è tifoso della Ternana comprende benissimo il danno incalcolabile prodotto a Terni e al suo territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

danno incalcolabile
© Lanazione.it - "Danno incalcolabile"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Keeping Me Alive Is a Full-Time Hobby

Video Keeping Me Alive Is a Full-Time Hobby

Sullo stesso argomento

Incendio devastante fra Lucca e Pisa, il danno del fuoco è incalcolabile. “Quanto vale un bosco che non c’è più?”Pisa, 4 maggio 2026 – “Incendi anche fuori stagione: il cambiamento climatico allunga il rischio.

Daniele Fabbri rompe i tabù sul sesso: «Ci lamentiamo se le donne non ce la danno, ma quando ce la danno non la sappiamo usare». L’intervistaSi intitola Clitoridere il nuovo spettacolo con cui Daniele Fabbri, uno dei più acclamati stand up comedian della scena italiana sta attraversando...

Confindustria Toscana, danno incalcolabile l'alluvione 2023Le alluvioni del 2023 sono state un dramma terribile per tutta la comunità e un danno incalcolabile per l'economia. Le aziende ancora ne risentono. A fare il punto a un anno di distanza dall'ondata ... ansa.it

Gli scavi chiusi a Pompei, un danno incalcolabileUn danno incalcolabile secondo il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini la chiusura degli scavi di Pompei per un’assemblea sindacale. Un danno, dice il ... partitodemocratico.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web